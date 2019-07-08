Міжнародний аеропорт "Багдад" змінив написання Kiev на Kyiv. ФОТО

Про це повідомляє у Twitter #CorrectUA, інформує Цензор.НЕТ.

"Країни Арабського світу активно долучаються до #CorrectUA. Міжнародний аеропорт "Багдад" (Ірак) віднині відображає Kyiv на інформаційному онлайн-табло відправлення/прибуття авіарейсів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт у Женеві поміняв назву української столиці з Kiev на Kyiv

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Загалом назви змінили в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.