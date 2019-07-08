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08.07.19 21:32

Відкрито 95 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло 102 повідомлення про події, пов'язані з виборчим процесом.

Загалом від початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2384 повідомлення про порушення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Найбільше повідомлень надійшло в Донецькій і Харківській областях, а також у Києві.

В основному ці факти пов'язані з незаконною агітацією (1675 фактів), підкупом виборців (198), перешкодою здійсненню виборчого права (60), хуліганством (56) і пошкодженням майна (43).

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Загалом від початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 95 фактів. Зокрема, 74 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, 21 - проведення виборчої кампанії. Також складено 491 адміністративний протокол.

Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 01

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Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 02
Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 03

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