Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
08.07.19 23:20

Двох громадян Китаю затримали в "Борисполі" з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" прикордонники у громадян Китаю виявили 6,8 кг бурштину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ, двоє громадян Китаю 19 і 25 років прямували на авіарейс Київ-Пекін. Під час огляду валіз іноземців правоохоронці виявили камені бурштину великої фракції, які були ретельно приховані серед різних речей і продуктів харчування.

Проти іноземців складено адміністративні протоколи про порушення митних правил, бурштин вилучено в установленому порядку. Заходи щодо встановлення інших обставин справи тривають.

Також читайте: Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 01
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 02
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 03
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО

Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 05
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 06
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 07
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100