Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт наказу МОЗ пропонує такі зміни:

Пандуси та з’їзди: безбар’єрне середовище для всіх. Нові норми зобов’язують при проєктуванні, будуванні та утриманні територій облаштовувати належний доступ для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками, велосипедистів та інших груп населення.





Наприклад, обов’язковими стануть: широкий (120 см) і пологий з’їзд з тротуару чи велодоріжки; пандус з належною шириною та ухилом або ліфт на кожному з виходів підземних і надземних пішохідних переходів;лави для сидіння вздовж вулиць (кожні 300 м); паркувальні стовпчики або інші перепони для в’їзду машин в пішохідну зону.

Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни кожні 60 метрів. За новими нормами, урни на тротуарах потрібно буде встановлювати кожні 60 метрів. Крім того, урни для сміття мають бути на кожному з кутів перехресть вулиць, а також біля зупинок громадського транспорту, входів до метро, вокзалів, підземних переходів, громадських будівель. Також МОЗ пропонує зробити обов’язковими окремі контейнери для сортування сміття — для пластику, скла, металу, паперу та органіки.







Громадських туалетів має бути більше, а вбиральні без каналізації — заборонені. У кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, обов’язково має бути хоча б один громадський стаціонарний туалет. Оптимальна відстань між вбиральнями — до 700 метрів, а в людних місцях — до 300 метрів. Туалети пропонують обладнати столами для сповивання немовляти та забезпечити доступ до питної води. Вигрібні ями будуть заборонені, замість них пропонують локальні очисні споруди (наприклад, септик). Ці норми необхідні для того, щоб убезпечити потрапляння небезпечних речовин у ґрунт та підземні води, а також джерела і колодязі.

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Палити траву і листя — буде заборонено. За новими нормами, пропонують заборонити спалювати листя, замість цього вивозити його на поля компостування. У МОЗ нагадали, що при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак, а з димом у повітря виходять діоксини — одні з найотруйніших для людини речовин. Також при спалюванні виділяються отруйні гази, які можуть спричинити алергії та впливають на імунну систему. Воно призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також до зникнення певних видів тварин.







Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці також буде заборонено. Посипати тротуари, велодоріжки та пішохідні зони замість піску і солі потрібно гранвідсівом з вмістом солі 7%, оскільки піскосуміш з сіллю забруднює ґрунт, школить зеленим насадженням, а також псує взуття.

Обрізати дерева "для омолодження" — заборонено. Так звана омолоджувальна обрізка дерев зменшує розмір крони дерева і погіршує процес очищення повітря та значно зменшує площу затінених територій, тому її МОЗ також пропонує заборонити.

"Пропоновані зміни мають удосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проєкт наказу наближає українські норми до європейських", - зазначають у МОЗ.

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За результатами громадського обговорення, профільні експерти МОЗ України розглянуть всі пропозиції та зауваження та внесуть відповідні правки.

Пропозиції для включення в проєкт наказу можна вносити впродовж місяця з дня опублікування документу. Їх можна надсилати на адресу Директорату громадського здоров’я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді: контактна особа — Павло Поламарчук, тел. 253-01-00, e-mail: pavlo.polamarchuk@gmail.com; або на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.