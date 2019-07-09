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09.07.19 11:04

Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини. ФОТОрепортаж

Аварія між двома вантажними автомобілями МАН (зерновози) сталася біля с. Знам'янка Великомихайлівського району, три людини загинули на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

В результаті аварії від травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці.

Подія кваліфікована за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини 01

На місці події працює слідчо-оперативна група з ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.

Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини 02

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