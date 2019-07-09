Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
В результаті аварії від травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці.
Подія кваліфікована за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
На місці події працює слідчо-оперативна група з ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області.
Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.