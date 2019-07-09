Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це йшлося під час 42-ї Консультативної наради Договору про Антарктику, що триває в Празі 1-11 липня за участю української делегації. У її межах також відбулася 22-га нарада Комітету з охорони навколишнього середовища.

"Країни-члени Договору про Антарктику постійно інспектують станції колег, дають оцінку впливу на екосистему та рекомендації. Цього року, в лютому-березні, міжнародні інспектори з Аргентини, Чилі, Уругваю та Південної Кореї відвідали українську станцію. І саме на засіданні в Празі вони представили свої висновки. Вперше за багато років там були відзначені позитивні зміни – саме завдяки тій модернізації, яку ми почали цьогоріч і плануємо завершити навесні 2020-го. Нагадаю, що держава на це виділила майже 35 млн гривень", – розповів очільник української делегації, гендиректор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Відремонтовано будівлю станції, паливний бак, оновлено системи життєзабезпечення, а також закуплено всі компоненти для другого етапу модернізації – встановлення нової енергетичної системи, зокрема дизель-генераторів, котлів опалення тощо.







"Звісно, колеги звернули увагу й на низку недоліків. Наприклад, модернізації також потребують наші системи пожежної безпеки та знищення відходів. Ми повністю згодні й плануємо закласти ці роботи в концепцію нової програми полярних досліджень на 2021-2030 роки. Її проєкт вже напрацьований МОН та Національним антарктичним науковим центром і якраз був представлений міжнародній спільності на засіданні в Празі", – підкреслив Дмитро Чеберкус.

Він додав, що цей документ готувався уже за новими стратегічними пріоритетами, визначеними міжнародним Науковим комітетом з антарктичних досліджень (SCAR). Туди, зокрема, закладені такі важливі речі, як системна міжнародна кооперація, відновлення океанографічних досліджень, модернізація наукового парку тощо.

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Представники української делегації розказали, що Україна вже зробила важливий крок для відновлення досліджень у Південному океані.

"Востаннє такі експедиції проводилися нашою країною в далекому 2001 році. Однак у листопаді 2018-го група українських вчених після тривалої перерви здійснила дослідницьку експедицію з вивчення стану Південного океану. Було, приміром, запроваджено моніторинг для вивчення змін клімату, поширення хімічних забрудників тощо", – пояснив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН, учасник цієї експедиції Євген Дикий.

Під час наради Україна також озвучила свої плани приєднатися до Конвенції зі збереження антарктичних тюленів.

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Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Дикий розповів про перебіг модернізації станції в Антарктиді.

"Зараз повністю замінюються кабелі, опріснювач, інснератор (пристрій, що пресує сміття для вивозу), лагодиться дах. Лабораторія вже повністю закуплена і встановлена. Тепер ми можемо робити повний цикл дослідження, аж до виділення ДНК. Метеокомплекс повністю автоматизований.

А от встановлення нових дизелів – це майже 7 мільйонів гривень. Вони тільки нещодавно виготовлені на замовлення на заводі в Ґетеборґу. До того ж ми проплачували напряму в Швецію без жодних посередників. У шведів так не прийнято, але вони пішли назустріч, бо Антарктида для них також звучить престижно. Довезти дизелі до станції в цьому сезоні ми не встигаємо. Тобто встановлюватимемо, починаючи з грудня", - казав він навесні 2019 року.

Нагадаємо, з 2004 року Україна отримала статус Консультативної сторони Договору про Антарктику – наразі його мають лише 28 країн. Це надає нашій державі право вирішального голосу в ухваленні будь-яких рішень з усіх питань, пов’язаних з діяльністю в Антарктиці.







Фото: Оксана Савенко, біологиня, учасниця нинішньої української експедиції в Антарктиді.