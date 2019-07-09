Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, злочинну групу створили місцеві мешканки середнього віку, які приймали замовлення від чоловіків і "організовували в сауні зустрічі з жінками, які надають сексуальні послуги".

"Обслуговували заклад близько 5 дівчат, які були готові приїхати за викликом у будь-який час. Встановлено, що за годину послуг вони отримували у середньому 800 гривень. Частину грошей віддавали адміністраторкам. Додатково клієнти повинні були оплатити не менше 2 годин користування сауною", - повідомили у поліції.

В результаті декількох етапів слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували факти звідництва. В ході обшуків оперативники вилучили грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність усіх трьох зловмисниць.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти або звідництво). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.







