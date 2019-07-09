Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі "Харків-Сімферополь" постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

8 липня близько 14:30 до Василівського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля селища міського типу Степногірськ на автодорозі "Харків-Сімферополь".

Поліцейськими встановлено, що водій автомобіля Ford Sierra, чоловік 1961 року народження, виконував буксирування автомобіля Ford Esсort, під керуванням чоловіка 1953 року народження, із застосуванням гнучкого зчеплення. Рухаючись на спуск, водій автомобіля Ford Sierra застосував плавне гальмування, а водій іншої автівки, у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, змінив напрямок руху вправо та виїхав на узбіччя, чим викликав занос авто Ford Sierra. Водій останнього виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz 312 D.

На момент аварії в салоні маршрутного таксі, водій якого здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, перебувало 18 пасажирів.

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Унаслідок аварії водій автомобіля Ford Sierra доставлений до лікарні, після надання медичної допомоги відпущений додому. Одинадцять пасажирів маршрутного таксі: чоловіки 1984, 1982 років народження, жінки 1959, 1968, 1971, 1983, 1987 років народження та діти 2002, 2011, 2014, 2016 років народження, були доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.







