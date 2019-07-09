Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник вів вогонь із 20:10 до 20:30 з напряму Шахти імені Гагаріна, застосувавши крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

Група спостереження "Світлодарськ" української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) за фактом обстрілу населеного пункту здійснила фотофіксацію.

На вулиці Слов'янська, 281 виявлено згорілу господарську будівлю. Встановлено, що згоріла будівля в результаті поціленння трасуючих і бронебійно-запальних куль.

"Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажанні ворога дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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