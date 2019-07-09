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09.07.19 19:57

Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська 7 липня обстріляли селище Новгородське. Постраждалих у результаті обстрілу немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник вів вогонь із 20:10 до 20:30 з напряму Шахти імені Гагаріна, застосувавши крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

Група спостереження "Світлодарськ" української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) за фактом обстрілу населеного пункту здійснила фотофіксацію.

На вулиці Слов'янська, 281 виявлено згорілу господарську будівлю. Встановлено, що згоріла будівля в результаті поціленння трасуючих і бронебійно-запальних куль.

"Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажанні ворога дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 01

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Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 02
Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 03
Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 04
Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 05

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Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 06
Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС 07
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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