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10.07.19 09:39

Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах протидії системній корупції в правоохоронних органах викрили на вимаганні неправомірної вигоди заступника керівника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів США. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку вплинути на ухвалення рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за розтрату майна.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з міських вулиць під час одержання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури".

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Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 01
Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 02
Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 03

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