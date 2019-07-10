На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"За радянських часів "вори" були суто тюремним явищем і все життя їхнє протікало там, за ґратами. Інакше кажучи, "вор" сидів у в'язниці не тому, що так хотів "Жеглов", а тому що це був його будинок. Відсидіти до середини 80-х років без виходу за 30 і більше років серед "воров" вважалося нормою. Перебування "вора" на свободі практично не мало для нього сенсу і навіть вважалося серйозним проступком, свого роду відхиленням від норм поведінки. Не маючи ні сім'ї, ні будинку, "вор" на свободі був приречений вести кочовий спосіб життя, поневірятися, бродяжити. Якщо "вор" тривалий час затримувався на одному місці, його могли запідозрити в зв'язку з міліцією", - написав він.



Однак зараз, за ​​його словами, ситуація змінилася: "Час йде, змінюється життя у звичайних людей, змінюються й правила життя у "воров". Сьогодні це вже заможні люди, з будинком у своїй країні й обов`язково маєтком за кордоном, а також мільйонними заощадженнями в закордонних банках, численними зв’язками в органах державної влади та бізнесу. І якщо в будь-якій країні Євросоюзу, США, Великої Британії для представників бізнесу зв’язок з "вором" - це кримінальне переслідування, арешт коштів, то в нас все навпаки".

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Аброськін зазначив, що на сьогодні в нашій країні постійно перебуває п`ятнадцять "законників", з них дванадцять - доларові мільйонери, не з одним мільйоном на рахунках. Такі ж злочинні й так звані авторитети: "Вони зовсім інші, аніж ті "вори" 80-х років , вони мають бажання мати не тільки "воровську" владу, а і звичайну, тому беруть активну участь у всіх виборчих процесах у нашій державі, всюди мають своїх ставлеників. Вони стали вже свого роду злодійськими "топменеджерами"".





"З ними потрібно боротися вже негайно, бо вони проникають у всі державні інституції, великі енергетичні та медійні компанії, правоохоронні та судові органи нашої країни. Для боротьби з ними та їхніми злочинними зв’язками потрібний відповідний інструмент - новий закон. Щоб від цих лідерів злочинного світу цуралися всі, як від епідемії, а інакше вони будуть вражати дедалі більше наших державних інституцій та знищувати країну зсередини", - резюмував заступник голови Нацполіції.