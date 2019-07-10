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10.07.19 10:02

Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового об'єкту для гри в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону затримала начальника комендатури військової частини, який за хабарі пускав цивільних осіб на військовий об'єкт, що охороняється, пограти в пейнтбол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону.

"Відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому "Півці" начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба за 3000 гривень хабаря організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром у Чернігові для проведення змагань з пейнтболу", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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Офіцера затримали 9 липня під час одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії.

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Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (хабарництво) КК і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 01
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 02
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 03
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 04

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