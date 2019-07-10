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10.07.19 12:55

"Погляд майбутнього": в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв. ФОТОрепортаж

На центральній площі Любліна (Польща) до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього". Учасниками проєкту стали діти із сімей загиблих українських Героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Inform у Facebook.

У польському місті Люблін на центральній площі міста до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього". Учасниками проєкту стали діти із сімей загиблих українських Героїв, які одними з перших без вагань встали на захист України.

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 01

"Це історії дітей, які у своїх маленьких серцях завжди носитимуть великий біль. Ці діти вмить стали дорослими: багато мрій, планів і сподівань ніколи для них не здійсняться через втрату рідної людини...

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Серед героїв проєкту є дітки, які свого тата ніколи не знали та не бачили..., бо народились після його загибелі... Єдине, що вони знають, це тата-Героя, який дивиться на них ніжним та люблячим поглядом лише з фотографії...", - сказано в повідомленні

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 02

Зазначається, що ця унікальна вулична фотовиставка не залишила байдужими поляків, вони читають історії дітей, вдивляються в очі малечі та щиро співчувають нашому народу.

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 03
Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 04
Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 05
Фото:  Армія Inform/Facebook

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 06

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