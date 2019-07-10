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10.07.19 14:06

Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. ФОТОрепортаж

У Києві почали евакуацію машин, припаркованих на зупинках, смугах руху й інших заборонених місцях.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, особлива увага інспекторів і поліції - до машин, залишених на смугах громадського транспорту.

"Центр організації дорожнього руху столиці спільно з патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванням руху громадського транспорту. Сьогодні вранці масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори", - зазначив градоначальник.

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Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 01
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 02
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 03
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 04

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