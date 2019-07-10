Контррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби задокументували, що в 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію так званого "русского мира", виїхав в окупований РФ Крим "у пошуках кращої долі". Там він отримав паспорт громадянина РФ, водійське посвідчення, став на військовий облік і в пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році у складі ЗС країни-агресора брав участь у бойових діях у Чечні.

Співробітники СБ України встановили, що в 2016 році підполковник влаштувався на військову службу в Головне управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Він отримав допуск до державної таємниці та ініціативно звернувся до командування про направлення його в район проведення антитерористичної операції.

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Перебуваючи в штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції.

Для попередження витоку і розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, співробітники військової контррозвідки СБ України вилучили з незаконного обігу виявлені носії інформації.

На даний момент підполковника відсторонено від виконання службових обов'язків, а отримані щодо нього матеріали передано в органи досудового розслідування.



