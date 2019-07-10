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10.07.19 23:28

Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської в'язниці. ФОТО

Українського блогера і мандрівника Артемія Суріна звільнено з іранської в'язниці і він вже в Азербайджані, звідки продовжить свою подорож.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Іран, передає Цензор.НЕТ.

"10 липня сталася безпрецедентна подія. Українського блогера і мандрівника Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці і він вже перебуває в Азербайджані, звідки продовжить свою подорож. Ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям Посольства України при взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану", - йдеться в повідомленні.

"Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюся, що не зважаючи на складність і делікатність питань, що виникають у процесі роботи, нас чують, до нас прислухаються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран", - сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурділяк.

Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської вязниці 01
Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської вязниці 02

Суріна затримали 8 липня в місті Ардакан за звинуваченням у шпигунстві. Сурін встиг написати в Фейсбуці, що його затримали за наявність дрона.

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