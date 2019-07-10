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10.07.19 19:21

Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі. ФОТОрепортаж

Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії звернувся в Фейсбуці до українців з проханням упізнати провокаторів, які заважають його роботі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії.

У повідомленні зазначається: "Допоможіть ідентифікувати провокаторів! 9 липня 2019 провокатори групи компаній "БРСМ-НАФТА" увірвалися на збори членів "Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії" у місті Васильків!

Провокатори і представники олігархів намагаються своїми діями залякати людей і спровокувати їх на сутички...

Всі ці події, провокації і спроби зірвати збори членів Фонду є нічим іншим, як тиском і залякуванням постраждалих перед судовим засіданням 11 липня!

Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії не залякати! Справедливість неодмінно переможе!"

Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 01
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 02
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 03
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 04
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 05
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 06

Нагадаємо, що йдеться про пожежу, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області. В результаті НП загинуло 6 осіб, 15 постраждали. Резервуари горіли майже три доби.

15 березня 2017 року поліція повідомила про підозру начальнику управління держнагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС області, а також провідному інспектору відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування.

Обох співробітників ДержНС підозрюють за ч.2 ст. 367 ККУ - несумлінне ставлення до службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше ДержНС повідомила, що причиною пожежі була недбалість персоналу і керівництва нафтобази "БРСМ". Розслідуванням займалася Нацполіція при процесуальному керівництві Генпрокуратури. У травні минулого року за результатами розслідування поліція визначила чотирьох підозрюваних.

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