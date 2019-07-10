Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії.

У повідомленні зазначається: "Допоможіть ідентифікувати провокаторів! 9 липня 2019 провокатори групи компаній "БРСМ-НАФТА" увірвалися на збори членів "Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії" у місті Васильків!

Провокатори і представники олігархів намагаються своїми діями залякати людей і спровокувати їх на сутички...

Всі ці події, провокації і спроби зірвати збори членів Фонду є нічим іншим, як тиском і залякуванням постраждалих перед судовим засіданням 11 липня!

Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії не залякати! Справедливість неодмінно переможе!"













Нагадаємо, що йдеться про пожежу, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області. В результаті НП загинуло 6 осіб, 15 постраждали. Резервуари горіли майже три доби.

15 березня 2017 року поліція повідомила про підозру начальнику управління держнагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС області, а також провідному інспектору відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування.

Обох співробітників ДержНС підозрюють за ч.2 ст. 367 ККУ - несумлінне ставлення до службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше ДержНС повідомила, що причиною пожежі була недбалість персоналу і керівництва нафтобази "БРСМ". Розслідуванням займалася Нацполіція при процесуальному керівництві Генпрокуратури. У травні минулого року за результатами розслідування поліція визначила чотирьох підозрюваних.