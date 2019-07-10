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10.07.19 20:08

Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція. ФОТО

У центрі Сум, на провулку Терезова, сталася стрілянина, в результаті якої поранення дістали двоє осіб. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

В інформації зазначається: "Повідомлення про це на лінію "102" надійшло о 13-35 від медичних працівників. На місце події виїхало керівництво ГУНП, міського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Постраждалих доставили в лікарню.

У поліції цю подію вже кваліфікували за ч.2 ст.115 КК України "Замах на вбивство" і вживають заходи з розшуку "стрільця".

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе слідству, повідомити в Сумській відділ поліції. Анонімність гарантується".

Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція 01
Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція 02

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