Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Як зазначив глава держави, споруда створена спільними зусиллями десятків країн світу для захисту планети та людства від світової проблеми, яка не має кордонів, – радіаційного забруднення.
"Хочу щиро подякувати ліквідаторам аварії та всім, хто брав у цьому (спорудженні укриття. – Ред.) участь. Це ще раз доводить, що, об’єднавшись, ми можемо впоратися з найсерйознішими викликами планетарного масштабу – такими як, наприклад, зміна клімату або гібридні війни", – сказав президент.
Він наголосив, що вірить у знаходження ефективних інструментів спільного вирішення цих проблем уже найближчим часом.
Разом з Володимиром Зеленським участь у поїздці взяла, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.
У Чорнобилі президент України відвідав простір під Аркою НБК та диспетчерський центр НБК, оглянув об’єкти комплексу "Вектор", а також майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2.
Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Героям Чорнобиля.
У межах робочої поїздки президент України також побував у м. Прип’яті.