Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629.com.ua.
На кадрах видно, що внаслідок атаки вантажний автомобіль КрАЗ повністю вигорів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.
Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.