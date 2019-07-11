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11.07.19 09:01

Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж

Опубліковано фотографії згорілої вантажівки, яка була обстріляна найманцями РФ під Гранітним і перебувала поблизу автоколони глави Донецької ОблВЦА Кириленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629.com.ua.

На кадрах видно, що внаслідок атаки вантажний автомобіль КрАЗ повністю вигорів.

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Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком 01
Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

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