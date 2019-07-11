На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом. ФОТО

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом якого був малолітній місцевий житель. У результаті зіткнення транспортних засобів 10-річний хлопчик загинув на місці події, 30-річний пасажир Ваза, батько загиблого, і водій Opel з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу ", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, співробітники сектору реагування патрульної поліції та рятувальники.

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Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини автоаварії, тривають першочергові слідчі заходи.



