"Ще 10 днів тому тут була ферма", - українські бійці в Мар'їнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російським терористам вдалося знищити подвір'я ферми, застосувавши таку зброю.

"Почалося все з обстрілу 120-х мінометів. І між ними прилетіла ця "чудова" штука. Повністю знищила будівлю. Ось воронка", - розповідає один із бійців із позивним Дядя Вова головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який побував на місці атаки.

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Російські найманці розповіли в соцмережах про застосування нового типу зброї під час атаки в Мар'їнці. Хвалилися її руйнівною силою, розповідали деталі атаки і навіть опублікували карту з позначенням позиції стрільби.











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