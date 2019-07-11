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11.07.19 19:41

"Ще 10 днів тому тут була ферма", - українські бійці в Мар'їнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83. ВIДЕО

Українські бійці в Мар'їнці розповіли про атаку російських окупантів на їхні позиції із застосуванням ракети великої потужності УР-83.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російським терористам вдалося знищити подвір'я ферми, застосувавши таку зброю.

"Почалося все з обстрілу 120-х мінометів. І між ними прилетіла ця "чудова" штука. Повністю знищила будівлю. Ось воронка", - розповідає один із бійців із позивним Дядя Вова головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який побував на місці атаки.

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Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 01
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 02
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 03
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 04

Російські найманці розповіли в соцмережах про застосування нового типу зброї під час атаки в Мар'їнці. Хвалилися її руйнівною силою, розповідали деталі атаки і навіть опублікували карту з позначенням позиції стрільби.

Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 05



Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 06

Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 07

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