Будні "Sea Breeze": в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром. ФОТОрепортаж

За сценарієм навчань, противник вдарив по аеродрому бомбами і пошкодив злітно-посадкову смугу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

До робіт було залучено військовослужбовців батальйону аеродромно-технічного забезпечення морської авіаційної бригади та бійців 133-го будівельного батальйону флоту США.

"Цього разу на навчання Sea Breeze-2019 ми не привезли всієї необхідної техніки, тому українські колеги надали додаткове обладнання, що дало змогу ефективно і своєчасно провести тактико-спеціальне заняття. Хочу відзначити професійне ставлення українських військових до своєї справи. Девіз інженерних військ США - "Можу і зроблю". Не знаю девізу українських колег, але за час нашої співпраці вони діяли так само", - зазначив командир морської авіаційної бригади 133-го будівельного батальйону ВМС США Джошуа Коленда.

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Спочатку українці й американці спільно демонтували "зруйновані" плити, потім - сформували арматурні сітки, утрамбували їх гравієм і залили бетоном.

За словами Джошуа Коленди, спільні дії військових дали змогу обмінятися досвідом, продемонструвати один одному зразки техніки і методи вирішення поставлених завдань.