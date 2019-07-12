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12.07.19 09:57

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі продовжують боротися з незаконними МАФами. Наразі вже знесено 4856 ларьків, залишилося 1987.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко.

"Деякі архітектурні нагромадження формувалися в нашому місті десятиліттями. Вони обростали погонами, званнями всіляких радників юстиції тощо. Лише чотири роки тому, коли ми повідомили всьому місту, що епоха МАФів йде в небуття, багато хто відверто сміявся з нас або крутив пальцем біля скроні. Минуло три з половиною роки", - написав він.

За словами Лисенка, з урахуванням учорашнього знесення, в місті зникли 4856 ларьків: "Попрошу, як кажуть декани НДУ "вникнути в базар" - чотири тисячі вісімсот п’ятдесят шість МАФів. Оцініть масштаб".

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 01

"Багато божевільних тушканчиків верещали, кричали, прогнозували, що "скоро всій команді мера хана", що нічого ніхто не знесе, мовляв, усі від усіх відкупляться тощо. Але сьогодні впав ключовий бастіон. Це одна з перших локацій ларьків, які з'явилися в самому центрі міста 21 рік тому. На розі Яворницького та Воскресенської. Майже за 30 сантиметрів від міськради", - написав він.

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Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 02

"Ми продовжуємо працювати. Поради не потрібні. Залишилося лише 1987 МАФів. І ми йдемо за ними", - резюмував Лисенко.

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 03
Фото: Лисенко/Facebook

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 04

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