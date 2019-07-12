Кандидат-мажоритарник Шинкаренко на Донеччині агітує за себе листівками із главою-утікачем АП Януковича Клюєвим. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вільне радіо".

Мешканцям Бахмута почали залишати в дверях рекламні листівки з агітацією кандидата у Верховну Раду в їхньому окрузі Олександра Шинкаренка. На листівці з одного боку зображена фотографія Шинкаренка разом з ексголовою АП при Януковичі Андрієм Клюєвим. Нижче зображено недійсне посвідчення кандидата у народні депутати України Андрія Клюєва. Фотографію і посвідчення розділяє напис російською "Вместе к победе!".

З бругого боку листівки - повідомлення від Шинкаренка. В 5 абзацах свого повідомлення він звинувачує 5-го президента України Петра Порошенка в підкупі ЦВК, яка відмовилася реєструвати в нардепи Клюєва, а також у фінансуванні мітингів та замовних матеріалах у центральних ЗМІ.

Журналістам "Вільного радіо" Шинкаренко розповів, що вважає, що все це робиться проти Андрія Клюєва.

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"Я з ним (Андрієм Клюєвим. – Ред.) працюю і знаю, що він чесна людина. І все, що про нього кажуть, - це все неправда. І бояться всі його повернення тому, що він знає дуже багато і може дуже багато розповісти стосовно Майдану, стосовно спалювання людей і багато іншого. А ті, хто цього не хоче, вони бояться його повернення сьогодні. І будь-яким шляхом намагаються на пустити його, щоб він не розкрив правду про ті події, про які всі звикли казати неправду", - розповів кандидат у народні депутати України Олександр Шинкаренко.

Листівки з його фото тиражовані у кількості 1000 штук. Шинкаренко пояснив, що не знає, скільки людей розносять листівки, але це роблять їхні волонтери на безкоштовній основі.

Журналістам "Вільного радіо" рекламу залишили в дверях квартири. Однак листівки роздають і на вулиці.

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Житель Бахмута Олександр побачив біля свого будинку двох сором’язливих чоловіків, які тримали в руках ці листівки. Тільки після того, як Олександр зацікавився, хто вони, "агітатори" дали йому папір.

"Вони питають мене "Ви звідси? Місцевий?". Я кажу: "так". А він такий протягує мені, і я спочатку відмовився, а потім побачив і запитав "Це Клюєв?". Мені відповіли "Ну так", - розповів мешканець Бахмута Олександр.

Чоловік зазначив, що "агітатори" одягнуті в звичайний одяг, без будь-якої символіки Шинкаренка або його організації "Вмєстє". У руках у них було близько 15-20 листівок у кожного.

Нагадаємо, 23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному Суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави АП Януковича Андрія Клюєва і проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. За це рішення проголосували всі присутні члени комісії.