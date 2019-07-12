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12.07.19 14:07

"Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. ФОТОрепортаж

12 липня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області. У Дніпрі він ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту, основна складова якого - будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Главі держави представили три варіанти реконструкції летовища. Було відзначено, що найбільш прийнятним є проєкт, який передбачає будівництво злітно-посадкової смуги на місці старої. Інші варіанти містили пропозицію зведення смуги на новій території, що вимагало додаткової роботи з відведення земель, а отже, збільшення вартості проєкту та термінів.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 01

"Ми зробимо й допоможемо вам. Кошти будуть, бо ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", – сказав Президент.

Нова злітно-посадкова смуга, що відповідатиме сучасним стандартам, матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 02

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Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки. Тендер на розробку проєкту реконструкції комплексу аеропорту у Дніпрі планується на наступному тижні, приблизна загальна вартість реконструкції – 2,9 млрд грн.

Довідка. Аеропорт у Дніпрі розташований за 13,5 км на південний схід від центру міста та на відстані 5 км від автомагістралі Запоріжжя – Дніпро. Будівля нового аеровокзалу споруджена у 1985 році й має зношеність на 30%, будівля старого аеровокзалу працює з 1957 року і зношена на 50%.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 03
Фото: пресслужба президента

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