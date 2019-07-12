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12.07.19 16:21

Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні. ФОТО

Один із депутатів Черкаської облради вимагав у підприємців 300 тисяч гривень за підключення до міської електромережі. Чиновника взяли на гарячому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники СБ України встановили, що посадовець, який також керує однією з проектних організацій області, обіцяв комерсантам за триста тисяч гривень прискорити процес підключення до електромережі ПАТ "Черкасиобленерго" та укладання договорів на постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Депутата затримали на виході з ресторану після одержання другої частини грошей. При собі в нього було 150 тисяч гривень.

"У межах розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх можливих осіб, причетних до операції", - додали в СБУ.

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Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 01
Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 02
Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 03

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