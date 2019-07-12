Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Битва за Київ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО
Окупаційний блок...
Дивись не переплутай!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною
Зеленський люструж Данилюка й Абромавчуса
Подзвонив уже?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО
Час зеленых чортів
Гаряча лінія
Зло не дрімає, воно перероджується
Хто не з нами - той проти нас...
Російська арифметика
Робітники електоральных полів
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