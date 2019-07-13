Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Учасники міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ), який відкрився 12 липня, зможуть подивитися 12 повнометражних фільмів із 18 країн, включно з країнами копродукції, а також 5 повнометражних і 10 короткометражних картин вітчизняного кінематографа.

"Кінопокази відбудуться на різних майданчиках міста: в театрі музкомедії ім. М. Водяного, "Зеленому театрі", "Мультиплексі" тощо. Також ОМКФ розширить локації для проведення кіносеансів, творчих зустрічей і майстер-класів із відомими акторами і кінорежисерами, планується зафіксувати рекорд Гіннеса на найбільшу кількість глядачів на кінопоказі просто неба", - йдеться в повідомленні.

Головною подією фестивалю стане опен-ейр на Потьомкінських сходах 13 липня. Глядачам покажуть німий фільм американських режисерів Джорджа Хілла і Кларенса Брауна "Козаки" (1928 р.) у супроводі симфонічного оркестру і хору, а 19 липня відбудеться ексклюзивний арт-музичний перформанс "Сходи" від відомого режисера Влада Троїцького.

У національній програмі буде представлено 15 повнометражних і короткометражних фільмів, відібраних селекційною комісією з 300 надісланих.

Список премій фестивалю поповнить приз глядацьких симпатій у розмірі 100 тисяч гривень.

Серед почесних гостей ОМКФ - відома французька актриса Катрін Деньов, яка представить значущі особисто для неї фільми, зокрема "Шербурзькі парасольки". Актрисі вручать "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво. Таку ж нагороду вручать британському кінорежисеру, лауреату численних конкурсів, рекордсмену за кількістю премій різних кінофестивалів Майку Лі.

Фестиваль відбудеться під знаком жіночої рівності, на підтримку жінок у бізнесі та кіноіндустрії. Ініціативу підтримає американська актриса, відома захисниця прав жінок Роуз Макгоуен.

"Місто докладе всіх зусиль для створення умов проведення ОМКФ, щоб люди, які приїдуть на кінофорум, змогли комфортно провести час в Одесі - центрі кіножиття", - зазначила на пресконференції радник Одеського міського голови Олена Павлова.

До 100-річчя Одеської кіностудії в програмі ОМКФ запропоновано українську ретроспективу - покажуть фільми-легенди Одеси. Також розроблено безкоштовну дитячу програму, відбудеться презентація робіт фіналістів конкурсу дитячих фільмів.

Крім того, в рамках ОМКФ, який триватиме до 20 липня, передбачено проведення заходів щодо просування і підтримки українських фільмів, зустрічей українських інвесторів, презентацій кінотехнологій, пітчинг-проектів, концертів, вечірок і перформансів.



































