У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за інформацією начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської, ДТП сталася 13 липня о 5:10.

"Водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, з‘їхала з проїжджої частини і збила електроопору, після чого легковик врізався в дерево. 21-річна водійка, жителька Пустомитівського району, загинула на місці. 21-річного пасажира автомобіля, він також є жителем Пустомитівського району, госпіталізовано", - сказала Добровольська.

Вона зазначила, що всі обставини ДТП наразі встановлюються, призначено низку експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).

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Як повідомив на сторінці у фейсбуці громадської організації "Варта-1", яка співпрацює з правоохоронними органами, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, у смертельну ДТП потрапив автомобіль із номерами іноземної реєстрації, водійка якого втікала з місця попередньої ДТП.

"На вул. Городоцькій автомобіль Mercedes-Benz на іноземній реєстрації здійснив зіткнення з деревом. 21-річна кермувальниця загинула на місці, пасажира забрали у лікарню. Також є інформація, що водійка скоїла ДТП з іншим автомобілем раніше. І там, зі слів іншого водія, поводилася неадекватно, можливо, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. З місця першої ДТП жінка втекла зі словами: "Я вмію їздити, дивись як", - і погнала, а вже через кілька хвилин сталася смертельна ДТП, де жінка загинула", - зазначив Зінкевич.















