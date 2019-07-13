Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,
Фото матчу опублікував у своєму фейсбуці харківський бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, зазначивши, що батько тенісистки був присутній на матчі.
Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).