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13.07.19 17:26

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

17-річна киянка Дарина Снігур стала переможцем юніорського Вімблдонського тенісного турніру у Великій Британії.

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,

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Фото матчу опублікував у своєму фейсбуці харківський бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, зазначивши, що батько тенісистки був присутній на матчі.

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 01
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 02
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 03
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 04
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 05

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Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 06
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 07
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 08
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 09

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Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 10
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 11
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 12
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 13
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 14

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Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 15

Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

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До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).

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