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13.07.19 18:13

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, в місті Дніпро, на Краснопільському кладовищі відбулося прощання з Олександром Колодяжним (позивний Кол), 1974 року народження, старшим сержантом 74-го окремого розвідувального батальйону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 01

Олександр 27 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил дістав важкі поранення унаслідок підриву на міні. Був доставлений у військовий госпіталь Дніпра в стані коми, від поранень помер 11 липня о 7-30 ранку, так і не опритомнівши.

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 02
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 03

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У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 04
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 05

Олександр Колодяжний строкову службу проходив у десантних військах. Працював у Дніпрі продавцем. Мобілізований під час 3-ї хвилі в липні 2014 як доброволець, на фронті - з 01.09.2014. "Кіборг", учасник оборони Донецького аеропорту (дві ротації, в жовтні і листопаді 2014 року), боїв в Авдіївській промзоні в районі Маріуполя, чотири рази був поранений на фронті. Кавалер ордена "За мужність" і ордена "Народний Герой України".

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Владислава Локтіонова, який загинув на Донбасі, поховають 10 липня в Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 07
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 08
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 09

У нього залишилися мати і дорослий син.

У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 10

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У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 11
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 12
У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі 13

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося"

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