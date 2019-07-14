Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

Місцеві жителі помітили в машині "Шкода" чоловіка з вогнепальним пораненням і викликали правоохоронців. Постраждалим виявився житель 1970 року народження.

Поліцейські з'ясували, що його поранив водій машини "Волга", з яким той конфліктував. Чоловік дістав револьвер і вистрілив у потерпілого. Після стрілянини він зник із місця події.

Правоохоронці відразу почали шукати нападника і згодом знайшли його машину. Самого підозрюваного вдалося затримати. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

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