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14.07.19 12:42

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Мар'їнки, - СЦКК. ФОТО

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали прифронтової Мар'їнки, що в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 01

11 липня з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, унаслідок чого пошкоджено декілька будинків. Встановлено, що противник вів вогонь із напряму селища Трудівське.

Під час фотофіксації офіцери групи спостереження української сторони СЦКК виявили пошкодження щонайменше в чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф'єва, 45, Нова, 3, Заводська, 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон і даху. Крім того, на Шевченка, 48, є пошкодження паркану.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 02

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Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 03

Військові стверджують, що всі пошкодження виникли унаслідок влучання 30-мм снарядів. Потерпілих не виявлено.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 04
Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 05

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"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують всі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, унаслідок чого страждають прості люди", - підкреслили в СЦКК.

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