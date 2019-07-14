Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Мар'їнки, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

11 липня з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, унаслідок чого пошкоджено декілька будинків. Встановлено, що противник вів вогонь із напряму селища Трудівське.

Під час фотофіксації офіцери групи спостереження української сторони СЦКК виявили пошкодження щонайменше в чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф'єва, 45, Нова, 3, Заводська, 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон і даху. Крім того, на Шевченка, 48, є пошкодження паркану.

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Військові стверджують, що всі пошкодження виникли унаслідок влучання 30-мм снарядів. Потерпілих не виявлено.





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"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують всі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, унаслідок чого страждають прості люди", - підкреслили в СЦКК.