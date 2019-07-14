На подвір'ї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як встановили поліцейські, вибух стався в приміщенні літньої кухні господарства 59-річного жителя смт Смига. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, які проживали в будинку навпроти, прийшли в гості до бабусі і дідуся. Останнього на той момент вдома не було. Діти відкрили металевий сейф, який стояв у кухні. У ньому вони знайшли коробку, яка зовні не являла жодної небезпеки.

Як з'ясувалося, в ній було вбудовано вибуховий пристрій. Коли хлопчик відкрив коробку, стався вибух. Діти загинули на місці події.

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59-річного господаря затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства двох і більше осіб, а також за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами і боєприпасами розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України відповідно.

На місці події вибухотехніки знайшли ще три подібні саморобні пристрої в різних приміщеннях господарства.

Зараз чоловік співпрацює з правоохоронними органами та показує, де що зберігається.





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14 липня працівники вибухотехнічного відділу Нацполіції та піротехніки ДСНС продовжують вилучення вибухових предметів часів Другої світової війни і знешкодження. Точну кількість вибухонебезпечних предметів ще встановлюють.







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