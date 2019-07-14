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14.07.19 14:13

На подвір'ї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На подвір'ї жителя смт Смига Рівненської області, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 01

Як встановили поліцейські, вибух стався в приміщенні літньої кухні господарства 59-річного жителя смт Смига. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, які проживали в будинку навпроти, прийшли в гості до бабусі і дідуся. Останнього на той момент вдома не було. Діти відкрили металевий сейф, який стояв у кухні. У ньому вони знайшли коробку, яка зовні не являла жодної небезпеки.

Як з'ясувалося, в ній було вбудовано вибуховий пристрій. Коли хлопчик відкрив коробку, стався вибух. Діти загинули на місці події.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 02

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59-річного господаря затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства двох і більше осіб, а також за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами і боєприпасами розпочато досудове розслідування за п. 1  ч. 2 ст. 115 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України відповідно.

На місці події вибухотехніки знайшли ще три подібні саморобні пристрої в різних приміщеннях господарства.
Зараз чоловік співпрацює з правоохоронними органами та показує, де що зберігається.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 03
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 04

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14 липня працівники вибухотехнічного відділу Нацполіції та піротехніки ДСНС продовжують вилучення вибухових предметів часів Другої світової війни і знешкодження. Точну кількість вибухонебезпечних предметів ще встановлюють.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 05
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 06
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 07

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На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 08

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