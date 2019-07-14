На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

14 липня о 10:17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в кабіні електровоза вантажного рухомого складу. Надзвичайна подія сталася на 36-му кілометрі залізничного перегону Люботин-Західний поблизу с. Буцьківка Валківського району Харківської області.

Після прибуття на місце пожежники встановили, що горить кабіна та тягова установка електровоза, який не працює. Його транспортували на ремонт іншим електровозом. Площа пожежі - близько 30 кв.м.

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Безпосередньо у рухомому складі було два електровози (справний і той, щотранспортували на ремонт) і 56 вантажних вагонів. Рухався він із Полтави до Харкова.

Пожежу було локалізовано 11:16 та ліквідовано о 12:32. Постраждалих і загиблих немає. Унаслідок події виникла затримка руху залізничного транспорту.

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