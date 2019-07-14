Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новости N".

Група учнів миколаївської ДЮСШ із велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали трасою в напрямку Миколаєва.

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У районі повороту на село Червоне водій "Лади", яка їхала слідом за спортсменами, почав обганяти велосипедистів, не помітивши, що назустріч рухається КамАЗ. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся у свою смугу однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

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Унаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів. Всі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Постраждалих швидка доставила в обласну дитячу лікарню Миколаєва. Всі постраждалі - віком від 14 до 17 років.

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В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.