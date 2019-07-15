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15.07.19 08:16

Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Львівщині в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбулася церемонія закриття навчань 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за програмою "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зі словами привітань до військовослужбовців звернувся начальник Навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки полковник Павло Рожко, який зазначив, що підрозділ засвоїв навчальну програму на відмінно.

Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 01

Під час свого виступу начальник "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U) підполковник ЗС США Роберт Трейсі зазначив, що задоволений і вражений прагненням кожного військовослужбовця до знань, українські десантники - це еліта, яка показує свої здібності не лише під час виконання завдань за призначенням, а й під час навчання.

Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 02

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Під час урочистостей відбулося також нагородження військовослужбовців, які відзначилися під час проходження курсу

Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 03
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 04
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 05
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 06
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 07
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 08
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 09
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр 10
Фото: пресслужба Міноборони

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