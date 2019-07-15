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15.07.19 08:57

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано. ФОТОрепортаж (оновлено)

У понеділок, 15 липня, під Києвом на 34 кілометрі Житомирської траси сталася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT та Ford Mondeo. Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина. На жаль, троє осіб загинуло і 17 постраждало. За даними поліції, 9 постраждалих було госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інформатору стало відомо на місці події.

Аварія трапилася близько 5:40.

За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва Житомирською трасою. У попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин на 34 кілометрі дороги сталося зіткнення двох автомобілів. Також маршрутка знесла відбійник.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 01

Після прибуття екстрених служб медики почали надавати першу допомогу постраждалим особам. В екстреному порядку всіх постраждалих госпіталізували в лікарню з різними травмами. На жаль, водій і пасажирка Ford загинули на місці. У легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від травм він помер у кареті "швидкої".

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Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 02

У середньому всі постраждалі молодого віку, 25-30 років. Їх госпіталізували в найближчі лікарні Києво-Святошинського району.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 03

Станом на 08:00 рух Житомирською трасою в бік Києва обмежено. Ділянку траси, де сталася аварія, перекрито поліцією. Утворився затор.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 04

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, унаслідок ДТП троє людей загинули і дев'ять дістали травми: "У результаті зіткнення троє людей з легковика від травм загинули на місці. 9 пасажирів, які дістали травми різного ступеня тяжкості, шпиталізовано".


Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 05

"Встановлюються всі обставини і причини смертельної ДТП, кількість постраждалих. Працівники поліції опитують свідків, учасників аварії", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 06
Фото: "Інформатор"

За фактом події порушено кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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