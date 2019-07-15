Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.

"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.

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Також пресслужба МВС опублікувала деталі розмови Авакова з послом Італії Давиде Ла Чечиліа.

"Ви бачите хвилю резонансу у зв’язку із вироком нашому гвардійцю Віталію Марківу. Я хотів би, аби ми чітко розуміли, що цей вирок – несправедливий і може вплинути на відносини між нашими країнами. Це позиція уряду і Президента України. Рішення суду ‑ політизоване і необ’єктивне. Я хочу вам нагадати, що на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб. Там проти України воюють і десятки найманців з Італії. В Україні є кілька кримінальних проваджень, де фігурують громадяни Італії, які вбивали українців. Світ залежить від наших рішень. Ми будемо ініціювати перемовини найвищого політичного рівня. Ми хотіли б почути, що Уряд Італії так само зацікавлений у вирішенні цієї проблеми. Хочемо бачити конкретні кроки. Адже це може стати великим потенційним конфліктом. Марків був на війні і захищав Україну", ‑ заявив Арсен Аваков.

Арсен Аваков нагадав, що колишній посол Італії в Україні Фабріціо Романо підтвердив у суді, що у 2014 році офіційно попереджав усіх громадян Італії про небезпеку відвідування зони конфлікту у Слов`янську.

"Рокеллі загинув, поїхавши на Донбас нелегально. Ми чекаємо від Уряду Італії демонстративних кроків, які покажуть зацікавленість у вирішенні цієї кризи. Я хотів би отримати офіційну інформацію від посольства аби зрозуміти, як в Італії розбираються із тими італійськими громадянами, хто незаконно воює на боці сепаратистів на українському Донбасі", - підкреслив міністр внутрішніх справ.

Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа сказав, що до офіційної публікації рішення суду він не може коментувати цю справу, адже судова влада в Італії є незалежною:

"Повне рішення суду буде оприлюднене протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для усіх інституцій та медіа, адже усі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокеллі. Я розумію усю важкість ситуації і передав усю інформацію до своєї країни. А щодо наших громадян, які незаконно воюють на Донбасі на стороні сепаратистів, суд Генуї вже прийняв перші рішення про ув’язнення на різні терміни. Італія підтримує територіальну цілісність та незалежність України, підтримує та продовжує санкції проти РФ. Ми розуміємо, ваше занепокоєння і те, наскільки ця ситуація може вплинути на наші відносини. Ми намагатимемося знайти спільне рішення та показати українському та італійському суспільству відкритість цього процесу", - зазначив посол.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.





