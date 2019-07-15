Кандидату в нардепи від "Свободи" за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олег Осуховський, передає Цензор.НЕТ.

"Обуренню немає меж! Сьогодні кандидатові у народні депутати від об’єднаних сил націоналістів ВО "Свобода" по виборчому округу №154 на Рівненщині Володимиру Ткачуку замінували автомобіль. Негідники прив’язали до ручки водійських дверей предмет, схожий на гранату Ф-1, окрім того, пошкодили лобове скло авто, ймовірно обстріляли.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та співробітники вибухотехнічної лабораторії.

Я як народний депутат звернувся в правоохоронні органи з вимогою якнайшвидше розслідувати цей злочин та покарати винних. Ця виборча кампанія вже не просто брудна, а й небезпечна. Злочинців не зупиняє навіть те, що могло постраждати багато людей. Вірю, що на винних чекає справедлива кара", - заявив він.

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