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15.07.19 14:59

Кандидату в нардепи від "Свободи" за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський. ФОТО

До ручки дверей водія прив'язали предмет, схожий на гранату Ф-1, а лобове скло автомобіля, імовірно, обстріляли.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олег Осуховський, передає Цензор.НЕТ.

"Обуренню немає меж! Сьогодні кандидатові у народні депутати від об’єднаних сил націоналістів ВО "Свобода" по виборчому округу №154 на Рівненщині Володимиру Ткачуку замінували автомобіль. Негідники прив’язали до ручки водійських дверей предмет, схожий на гранату Ф-1, окрім того, пошкодили лобове скло авто, ймовірно обстріляли.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та співробітники вибухотехнічної лабораторії.
Я як народний депутат звернувся в правоохоронні органи з вимогою якнайшвидше розслідувати цей злочин та покарати винних. Ця виборча кампанія вже не просто брудна, а й небезпечна. Злочинців не зупиняє навіть те, що могло постраждати багато людей. Вірю, що на винних чекає справедлива кара", - заявив він.

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Кандидату в нардепи від Свободи за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський 01
Кандидату в нардепи від Свободи за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський 02

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