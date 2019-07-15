Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, інформує Цензор.НЕТ.

За 4 робочі дні в травні йому було нараховано 3 044 гривні зарплати.

За червень Данилюк заробив 92 320 гривень.

"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за червень 2019 року становила 92 320 гривень (надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 000 гривень, премія - 36 000 гривень, відрядження - 33 920 гривень)", - йдеться у відповіді.

Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.

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Заступники Данилюка раніше працювали в РНБО з Турчиновим.

Перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив у травні 191 650 гривень (у тому числі 95,8 тис. гривень відпускних і 43,2 тис. гривень премії), у червні - 84 351 гривню (включаючи 32 тис. гривень премії).

Зарплата заступників секретаря становила: у Сергія Кривоноса 83 997 гривень у травні і 73 520 гривень у червні (в тому числі 40,5 тис. і 30 тис. гривень премії відповідно), а у Олександра Литвиненка - 179 336 гривень у травні (включаючи 94,7 тис. гривень відпускних і 40,5 тис. гривень премії) та 89 240 гривень у червні (у тому числі 45 тис. гривень премії).

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Нагадаємо, Олександр Данилюк був призначений секретарем РНБО 28 травня 2019 року.