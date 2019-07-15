В межах проекту "Ветерани АТО: від діалогу до працевлаштування" в кількох містах відбудуться семінари для демобілізованих воїнів. ФОТО

Мета проекту — створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході України.

Проект надасть Вам можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями українського ринку, такими як: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрзалізниця та інші та пройти перше інтерв’ю. Протягом 3 днів у всіх учасників буде унікальна можливість відвідати мотивуючи лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти очікування працедавців.

Участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування іногородніх покриваються організаторами.

Семінари в межах програми відбудуться в таких містах:

- Луцьк - 6-8 серпня;

- Дніпро - 24-26 вересня;

- Львів - 7-9 жовтня;

- Івано-Франківськ - 21-23 жовтня;

- Одеса - 11-13 листопада.

Реєстрація за посиланням.

Перший семінар відбувся в Харкові. Протягом 3 днів у всіх учасників була можливість відвідати мотиваційні лекції від успішних ветеранів, пройти профорієнтацію, підготувати себе до співбесіди і зрозуміти очікування роботодавців.

Учасники розглядали різні моделі комунікації з роботодавцями, відпрацювали навички комунікації в складних, стресових чи конфліктних ситуаціях. Все це відбувалося у вигляді практичних вправ і лекцій, але найголовніше - ветерани закріпили отримані знання на практиці під час спілкування з запрошеними роботодавцями в третій день семінару.

На зустріч з ветеранами прийшли 20 роботодавців. Зокрема, представники "Приватбанку" і "Укрзалізниці" - воєнізована охорона, роботодавці пропонували низку вакансій, від технічних до менеджерських. Понад 40 ветеранів-учасників вже під час третього дня навчання пройшли перші співбесіди.

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