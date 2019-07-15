Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні поліції Турина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зброю, а також нацистську символіку, вилучили в декількох містах Італії - в провінціях Туріна, Варезе, Павії, Новари і Форлі. Арсенал складався з дев'яти бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу "повітря-повітря" виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовано трьох осіб - громадян Італії, які намагалися продати цю зброю.

Операція стала частиною ширшого розслідування участі італійських праворадикалів у збройному конфлікті на Донбасі на стороні проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських найманців РФ в Україні, в якому той обговорював купівлю зброї через посередників. Ймовірно, потім її планували використовувати в конфлікті на Донбасі.







