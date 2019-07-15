Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.07.19 17:18

Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї. ФОТОрепортаж

Поліція італійського міста Турин вилучила у праворадикалів арсенал зброї в рамках розслідування справи найманців, що воювали на стороні Росії на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Турина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зброю, а також нацистську символіку, вилучили в декількох містах Італії - в провінціях Туріна, Варезе, Павії, Новари і Форлі. Арсенал складався з дев'яти бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу "повітря-повітря" виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовано трьох осіб - громадян Італії, які намагалися продати цю зброю.

Операція стала частиною ширшого розслідування участі італійських праворадикалів у збройному конфлікті на Донбасі на стороні проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських найманців РФ в Україні, в якому той обговорював купівлю зброї через посередників. Ймовірно, потім її планували використовувати в конфлікті на Донбасі.

Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 01
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 02
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 03
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100