Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск". ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба ДБР, про це заявив директор відомства Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"З першого дня призначення на посаду мені постійно ставили одне питання: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, "гучні розслідування", хоч я не люблю це слово, вимагають високого рівня політичної культури", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:

– увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;

– заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР;

– зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР;

– вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування", або взагалі його скасування.

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"Це називається політичний тиск. Серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. Це – втручання в діяльність правоохоронного органу", - зазначає Труба.

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Що стосується виробництв, учасником яких є екс-президент України, директор відомства сказав:

Щодо проваджень, учасником яких є експрезидент України, директор відомства сказав: "ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України – одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати покази та разом захистити Україну".

"ДБР стоїть осторонь політики. Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку. ДБР реєструє кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань", - зауважив Труба.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.







