Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні Національної поліції.

"За один голос і голосування виключно за одного кандидата в народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Зараз проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, громадянам обіцяли гроші після того, як вони в кабінці для голосування сфотографують бюлетень із відміткою "за потрібного депутата" і передадуть фотографію куратору.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

У Нацполіції зазначили, що учасники схеми заздалегідь формували списки громадян, готових продати свій голос.

"За порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Кандидати й особи, які погоджуються продати свій голос за певного кандидата, мають розуміти, що за свої незаконні дії вони відповідатимуть згідно із законом", - підкреслили у відомстві.

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