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15.07.19 22:33

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних. ФОТО

У ніч на 13 липня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири, де живуть будівельники з України, а стіни в під'їзді обписали ксенофобськими написами.

Про це повідомляється на сторінці Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передає Цензор.НЕТ.

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних 01Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних 02

"Засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для жителів столиці Польщі. Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з'ясувати всі обставини злочину, знайти і притягнути винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Польщі.

У посольстві закликають українців у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі негайно звертатися до них або до консульських установ у Польщі.

"У цьому конкретному випадку консульський відділ посольства досі не отримав жодного звернення від постраждалих громадян України. Справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві", - наголошується в повідомленні.

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних 03

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