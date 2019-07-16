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16.07.19 11:11

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, які захищають позиції в районі Світлодарської дуги, надійно утримують оборонні рубежі і не дають ворогові просунутися вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Противник щоденно здійснює провокуючі обстріли з напрямку окупованої Горлівки. Переважно, обстріли відбуваються в ранковий час. Окупанти використовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також озброєння БМП, крупнокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 01

У той же час, як зазначили в штабі, противник кілька разів намагався підійти до позицій українських сил поблизу населеного пункту Світлодарськ та закріпитися на більш зручних рубежах.

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"Українські бійці адекватним вогнем змусили відійти ворога, який зазнав втрат у живій силі", - повідомили в штабі.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 02

За словами захисників Світлодарської дуги, на цьому напрямку достатньо особового складу та озброєння для утримання займаних позицій.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 03
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 04
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 05
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 06
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 07
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 08
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 09

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