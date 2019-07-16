Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону зі зв'язків зі ЗМІ капітан Владислав Дем'яненко

Військовий дістав вогнепальне поранення під час перестрілки з учасниками бандформування і потребував термінової госпіталізації. Незважаючи на досить несприятливі для польотів у гірській місцевості погодні умови, український екіпаж вертольоту Мі-8 разом з медиками південноафриканського контингенту негайно вирушив до точки евакуації у селищі Пінга.

Прибувши на місце, лікарі перевірили стан постраждалого та підготували його для медичної евакуації повітрям. Разом з пораненим на борт вертольоту послідували його рідні: дружина та немовля. Вже за сорок хвилин пораненого бійця разом із сім'єю доставили на аеродром міста Гома, а вже звідти - до місцевого шпиталю для надання кваліфікованої допомоги.











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