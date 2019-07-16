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16.07.19 12:15

Правоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організатора міжнародного каналу торгівлі людьми під час спроби переправити трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років через державний кордон України в пункті пропуску "Краковець".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що вербувальником є ​​36-річний бельгієць, який через інтернет підшукував для місцевих борделів молодих жінок серед вразливої ​​категорії українок. Відбираючи відповідний контингент за фотографіями, чоловік обіцяв за роботу, яка полягала в наданні сексуальних послуг, 200 євро на годину. Усі витрати, пов'язані з виїздом жінок у Бельгію, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з їхньої першої зарплати.

У правопорушника було вилучено телефони, банківські картки, записну книжку, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.

Нині в межах розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до кримінального злочину.

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Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 01
Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 02
Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 03

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